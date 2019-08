Ancestors: The Humankind Odyssey: Video: Vorstellung der Evolutionsmechanik - 4Players.de

Im dritten und letzten Teil der Videoreihe stellt Creative Director Patrice Désilets die Evolutionsmechanik in Ancestors: The Humankind Odyssey näher vor und wie Neugier belohnt werden soll. In dem Open-World-Survivalspiel im neogenen Afrika (vor zehn Millionen Jahren) versucht man den eigenen Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen, um die nächste Generation zu erreichen.Ancestors: The Humankind Odyssey wird am 27. August 2019 über den Epic Games Store für PC erscheinen. Das Spiel ist im ersten Jahr nach der Veröffentlichung exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Danach wird es auch bei anderen digitalen Einzelhändlern verfügbar sein. Das Spiel von Panache Digital Games und Private Division wird im Dezember 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.