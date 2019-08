Ancestors: The Humankind Odyssey: Überlebenskampf im neogenen Afrika auf PC gestartet - 4Players.de

Private Division und Panache Digital Games veröffentlichten heute Ancestors: The Humankind Odyssey für PC im Epic Games Store für 39,99 Euro. Es ist im ersten Jahr nach der Veröffentlichung exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Danach wird es auch bei anderen digitalen Einzelhändlern verfügbar sein. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen im Dezember 2019.Die Entwickler beschreiben das Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive folgendermaßen: "Spieler beginnen vor zehn Millionen Jahren als Menschenaffe - diese Hominiden sind unsere ersten bekannten Vorfahren - und schwingen sich durch die Baumwipfel eines Dschungels, in dem gefährliche Jäger wie riesige Pythons, Säbelzahntiger, tödliche Alligatoren und andere Bestien lauern. Spieler müssen hier nicht nur ihren Charakter beherrschen, sondern auch die Umgebung kennenlernen. Indem sie ihre Umgebung vorsichtig analysieren und entdecken, müssen Spieler so das Überleben ihres Klans sichern und erweitern damit die Fähigkeiten ihres Menschenaffen. Der Spieler hat die Wahl, wie er das neuronale Netzwerk weiter entwickeln will. So schaltet er eine Reihe an Rollenspiel-Elementen frei, mit denen sich verschiedene Fähigkeiten verbessern lassen. Durch diese individuelle Auswahl werden die motorischen Fähigkeiten ihres Klans gestärkt, Sinne geschärft, die Intelligenz gefördert und eine bessere Kommunikation innerhalb des Stammes ermöglicht. Das Ziel ist es, den Klan durch die eigenen Entscheidungen und Handlungen während der Spielerfahrung zu einer höher entwickelten Spezies aufsteigen lassen. Schlussendlich bestimmt der Spieler, ob sein Klan sich mit seinem Erbgut durchsetzt oder ob er als ausgestorbene Art untergeht."Letztes aktuelles Video: Launch Gameplay Trailer"Ich bin wirklich stolz darauf, was mein Team und ich in Ancestors geschaffen haben. Ich wollte ein Spiel zur Evolution schaffen, das uns an unsere gemeinsamen Urinstinkte erinnert. Ich konnte diese Idee, in einer riesigen, gefährlichen Welt ums Überleben ringen zu müssen, einfach nicht mehr vergessen", sagt Patrice Désilets, Co-Founder und Creative Director bei Panache Digital Games. "Heute ist ein großartiger Tag, denn heute dürfen wir dieses Spiel mit der Welt teilen. Auch wenn es eine fordernde Reise wird, hoffe ich, dass Sie es genauso schaffen zu überleben, wie es unsere Vorfahren taten.""Es war ein Privileg mit Panache Digital Games zusammenzuarbeiten, um Ancestors: The Humankind Odyssey möglich zu machen", sagt Kari Toyama, Senior Producer bei Private Division. "Patrice Désilets ist ein sehr sorgfältiger Game Designer und zusammen mit diesem kleinen Team von talentierten Entwicklern haben wir eine Erfahrung erschaffen, die wirklich einzigartig ist."