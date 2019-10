Ancestors: The Humankind Odyssey: Erscheint am 6. Dezember für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Panache Digital Games und Private Division haben bekanntgegeben, dass Ancestors: The Humankind Odyssey am 6. Dezember 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Das Survival-Spiel aus der Verfolgerperspektive wird 39,99 Euro kosten.Unseren Test der PC-Version, die Ende August 2019 veröffentlicht wurde, findet ihr hier : Branchen-Erfahrung führt nicht automatisch zu durchdachtem Spieldesign: Das beweist derzeit Ancestors: The Humankind Odyssey. Assassin's-Creed-Schöpfer Patrice Désilets hat sich aber immerhin ein spannendes Thema ausgesucht: Den beschwerlichen Überlebenskampf unserer frühen Vorfahren. Wir haben uns durch die Wipfel geschwungen und Wildschweine gejagt.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer