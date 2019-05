GRIP: Combat Racing: AirBlades-Update bringt Anti-Gravity-Racer und neue Strecken - 4Players.de

Für GRIP: Combat Racing wird im Laufe des heutigen Tages ein großes Inhaltsupdate (kostenlos) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Switch-Version wird später im Mai versorgt. Mit dem Update kommen AirBlades genannte Anti-Gravity-Fahrzeuge ins Spiel. Uneingeschränkt von jeglicher Schwerkraft fahren die Vehikel auch problemlos auf dem Kopf, um das Rennen zu gewinnen - genau wie ihre mechanischen Kontrahenten mit Rädern. Die AirBlades sind auf allen Rennstrecken verfügbar. Außerdem werden zwei neue Weltraumstrecken (Atlas Station und Impact) und zwei weitere Musikstücke eingeführt. Den "Race Flow" auf diversen Strecken sowie die Fahrzeug-Kamerasteuerung wollen die Entwickler ebenfalls überarbeitet haben ( zum Change-Log )."Ich bin mir sicher, hätten WipeOut und Rollcage ein Baby, es wäre dieses Update", sagt Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. "Es ist wirklich unglaublich aufregend, dass wir AirBlades endlich veröffentlichen können. Es ist ein wahrer Game Changer und das erste Update seiner Art. GRIP: Combat Racing ist ein fantastisches Spiel. Das talentierte Team von Caged Elements bringt all ihre visionären Ideen und ihr Engagement in die Entwicklung mit ein. So tragen sie dazu bei, das Racing-Genre neu zu definieren und den Spielern eine einzigartige und unglaubliche Erfahrung zu bieten."Letztes aktuelles Video: Anti-Grav Racers