GRIP: Combat Racing: Physische Version für PS4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt - 4Players.de

Wired Productions hat eine phyische Version von GRIP: Combat Racing angekündigt, die am 5. November für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Der vollständige Titel lautet GRIP: Combat Racing AirBlades vs Rollers Ultimate Edition - u.a. deshalb, weil die verpackte Fassung sämtliche Downloadinhalte des Spiels enthält. Der nachfolgende Trailer begleitet die Ankündigung.Der von Caged Element entwickelte Arcade-Racer erschien im vergangenen Jahr und konnte uns vor allem auf PC, PS4 Pro und Xbox One X begeistern, während die Switch-Umsetzung aufgrund großer technischer Schwächen einen sehr schlechten Eindruck hinterließ ( zum Test ), an dem sich nach einem Blick auf die aktuelle Version bis heute wenig geändert hat. In den darauf folgenden Monaten hatte Cage Element zudem auf sämtlichen Systemen mehrere Erweiterungen veröffentlicht, die GRIP um neue Modi, Fahrzeuge und Strecken erweiterten.Letztes aktuelles Video: Trailer der physischen Ultimate Edition