Steam: "Halloween Sale 2019" gestartet - 4Players.de

Leaked upcoming @steam_games 2019 sale dates:



🎃 Halloween Sale: October 28 - November 1

🍂 Autumn Sale: November 26 - December 3

🎠Winter Sale: December 19 - January 2



Multiple developers posted it in multiple places despite Valve asking otherwise. But you know how that goes.



— Steam Database (@SteamDB) October 19, 2019

Bei Steam ist heute der "Halloween Sale" angelaufen. Die alljährliche Rabattaktion wird bis zum 1. November um 18 Uhr laufen. Allerlei Spiele mit (und ohne) Horror-Thematik werden auf der digitalen Vertriebsplattform, die aktuell mit Überlastungsproblemen zu kämpfen hat, mit Rabatt angeboten. Hierzu gehören z.B. Killing Floor 2, Dead by Daylight, Vampyr, Friday the 13th - The Game, Resident Evil 2 (Remake), Scum, The Blackout Club, 7 Days to Die, Prey, The Forest oder Hunt Showdown. Auch Halloween-Events in Spielen werden hervorgehoben. Die Übersichtsseite findet ihr hier Der "Herbst Sale 2019" zum Black Friday dürfte vom 26. November bis zum 3. Dezember 2019 stattfinden. Der "Winter Sale 2019" soll laut der Steam Database vom 19. Dezember 2019 bis 2. Januar 2020 dauern.