Steam: Top-Listen 2019: Spiele, VR-Titel und Early-Access-Games nach Bruttoumsatz und meistgespielte Titel - 4Players.de

Die Liste mit den Spielen, die 2019 die meisten Einnahmen erzielt haben, umfasst alle Arten von Einnahmen bzw. Umsätzen (Spieleverkäufe, Mikrotransaktionen und Zusatzinhalte). Die daraus resultierende Auflistung ist eine Mischung aus kostenlos spielbaren Spielen und normalen Premiumtiteln.

Platin

Civilization 6

Counter-Strike: Global Offensive

Destiny 2

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Monster Hunter: World

Playerunknown's Battlegrounds

Rainbow Six Siege

Sekiro: Shadows Die Twice

The Elder Scrolls Online

Total War: Three Kingdoms

Warframe



Gold

Assassin's Creed: Odyssey

Dead by Daylight

Devil May Cry 5

Final Fantasy 14 Online

Halo: The Master Chief Collection

Mordhau

Path of Exile

Resident Evil 2 (Remake)

Rocket League

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Witcher 3: Wild Hunt

Total War: Warhammer 2

Silber



ARK: Survival Evolved

Arma 3

Black Desert Online

Borderlands 2

Cities Skylines

Code Vein

Divinity: Original Sin 2

Euro Truck Simulator 2

Planet Zoo

Red Dead Redemption 2

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain 2

Rust

Stellaris

Team Fortress 2

War Thunder

Platin

Arizona Sunshine

Beat Saber

Blade and Sorcery

Boneworks

Fallout 4 VR

Gorn

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Pavlov VR

Superhot VR

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

VR Kanojo

Zero Caliber VR

Platin



Astroneer

Battalion 1944

Beat Saber

Green Hell

Hunt: Showdown

My Time At Portia

Oxygen Not Included

PC Building Simulator

Ring of Elysium

Slay the Spire

Space Engineers

They Are Billions

Über 100.000 gleichzeitige Spieler



Counter-Strike: Global Offensive (767.060; Dezember)

Destiny 2 (292.314; Oktober)

Dota 2 (1.033.925; März)

Dota Underlords (202.254; Juni)

Grand Theft Auto 5 (197.555; Juli)

Path of Exile (117.757; Dezember)

Playerunknown's Battlegrounds (1.084.606; Januar)

Rainbow Six Siege (148.365; September)

Sekiro: Shadows Die Twice (124.223; März)

Team Fortress 2 (103.481; Dezember)

Total War: Three Kingdoms (191.816; Mai)

Warframe (115.102; März)

Über 50.000 gleichzeitige Spieler

ARK: Survival Evolved (83.446; Juni)

Atlas (55.297; Januar)

Borderlands 2 (80.287; Juni)

Civilization 6 (93.889; Februar)

Dead by Daylight (75.044; Mai)

Devil May Cry 5 (88.735; März)

Football Manager 2020 (68.053; November)

Garry's Mod (53.218; Januar)

Halo: The Master Chief Collection (93.305; Dezember)

Monster Hunter: World (97.996; September)

Mordhau (60.204; Mai)

No Man's Sky (61.535; August)

Red Dead Redemption 2 (51.403; Dezember)

Ring of Elysium (58.576; Januar)

Risk of Rain 2 (54.085; April)

Rocket League (80.213; Dezember)

Rust (93.595; Juli)

Terraria (57.927; Dezember)

The Witcher 3: Wild Hunt (73.999; Dezember)

Alle Jahre wieder: Valve Software als Betreiber von Steam hat auf die erfolgreichsten Spiele auf der digitalen Vertriebsplattform im Jahr 2019 zurückgeblickt . Es folgen Auszüge aus den Top-Listen in den Bereichen "Top-Spiele nach Bruttoumsatz 2019", "Top-VR-Spiele nach Bruttoumsatz 2019", "Top-Spiele, die im Jahr 2019 den Early Access verlassen haben" und "meistgespielte Titel" nach Anzahl von gleichzeitig aktiven Spielern.Die Reihenfolge der aufgeführten Spiele ist alphabetisch (keine Rangliste). Die Einteilung in die Kategorien Platin (1. bis 12. Topseller), Gold (13. bis 24. Topseller), Silber (25. bis 40. Topseller) und Bronze erfolgte nach der Platzierung in der Steam-Gesamtliste in der jeweiligen Kategorie. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt.(nach Bruttoumsatz; Quelle (Top-Spiele, die 2019 den Early Access verlassen haben; nach Bruttoumsatz während der Early-Access-Phase und nach der Veröffentlichung von Version 1.0; Quelle Quelle ; die höchste Anzahl von gleichzeitig aktiven Spielern im Jahr 2019 befindet sich in Klammern hinter dem Spieletitel, laut Steamcharts ; die Positionen von Halo: The Master Chief Collection, Team Fortress 2 und The Witcher 3 wurden im Vergleich zur Original-Liste von Valve Software korrigiert bzw. überarbeitet)