Steam: Sekiro: Shadows Die Twice gewinnt den Hauptpreis bei den "Steam Awards 2019" - 4Players.de

Die Gewinner der Steam-Awards 2019 stehen fest ( Übersicht ). Der Hauptpreis "Spiel des Jahres 2019" ging an Sekiro: Shadows Die Twice . Das Action-Adventure von From Software und Activision setzte sich gegen Destiny 2 Resident Evil 2 (Remake) und Star Wars Jedi: Fallen Order durch. Der Preis für das "Innovativste Gameplay 2019" ging an My Friend Pedro . Die 2D-Zeitlupen-Action erhielt mehr Stimmen als Baba Is You Planet Zoo und Slay the Spire An der Publikumswahl konnten alle (nicht eingeschränkten) Steam-Accounts teilnehmen. Außerdem musste man die Spiele nicht besitzen, um für sie abstimmen zu können. Es konnten nur Spiele gewählt werden, die auch auf Steam erhältlich sind, daher fehlten z.B. Anno 1800, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Metro Exodus und The Outer Worlds. Die Gewinner in den teilweise skurrilen Kategorien (inkl. Beschreibung der Kategorie) findet ihr weiter unten. Sämtliche Preise sind undotiert."Vielleicht war es das immersive Gameplay oder die packende Geschichte, die gut gestalteten Charaktere, ein makelloses Design oder ein süchtig machender Mehrspielermodus. Wie dem auch sei, der Gewinner des diesjährigen Preises für das Spiel des Jahres 2019 hat sich sofort als Klassiker etabliert.""Wenn es darum geht, neue Rahmen zu sprengen, gibt es kaum etwas Explosiveres als der atemberaubende Fortschritt in VR. Wenn es nach uns ginge, würden alle VR-Entwickler einen Preis dafür erhalten, dass sie mit VR die Zukunft immersiver Spiele und Erlebnisse erschaffen, die kein anderes Medium erreicht. Da es aber nur einen Preis zu verleihen gibt, liegt es an Ihnen, sehr geehrtes Ausschussmitglied der Steam-Awards, ein VR-Spiel als das beste von 2019 zu krönen.""Dieses Spiel ist bereits seit einer ganzen Weile auf dem Markt. Das Entwicklerteam hat den Schleier seines kreativen Schatzes längst gelüftet, doch als gute Eltern feilen sie noch immer an ihrer Kreation. Dieses Spiel wird bis heute unterstützt und bekommt nach all den Jahren noch immer neue Inhalte.""Es gibt Spiele, die ein besseres Erlebnis bieten, wenn man sie nicht allein spielt. Vielleicht brauchen Sie einen Freund, der Ihnen den Rücken freihält. Vielleicht haben Sie einen Freund, dem Sie einen Dolch in den Rücken stoßen möchten. Wie dem auch sei, wenn man diese Spiele mit Freunden spielt, ist Freude vorprogrammiert.""Dieses Spiel stellt die Vorhut der Experimentierfreudigen dar und sprengt die Grenzen des Mediums mit aufregenden neuen Interaktionen und Überraschungen, die Ihr Gehirn zermartern. Dieses Spiel wird Sie verändern!""An manchen Tagen tut es nur ein Spiel mit tiefgründiger Story und dieses Spiel ist Story pur. So ergreifend wie eine Seifenoper, so fein abgestimmt wie ein Prestige-Fernsehfilm - Hut ab! Wir fühlen mit!""Spiele können uns auf eine Art und Weise über Grenzen treiben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wie bei einer Filmmontage trainieren wir wochenlang die Geschwindigkeit und Gelenkigkeit unserer Finger und meistern Timing und Platzierung. Am Ende des Spießrutenlaufs werden wir mit atemberaubender Schönheit und einem befriedigenden Gefühl persönlichen Wachstums belohnt. Es sei denn, man hat seinen Monitor schon am ersten Tag aus dem Fenster geschmissen.""Diese Entwickler sind wie Willy Wonka für die Augen. Der visuelle Stil versucht nicht die grafische Auflösung der Realität einzufangen (obwohl das durchaus ein nobles Unterfangen ist), sondern verfügt über ein einzigartiges Aussehen und eine besondere Atmosphäre, die sich durch das gesamte Spiel ziehen. Dieses Spiel veranschaulicht nicht nur einen zur Spielwelt passenden visuellen Zusammenhalt und Ausdruck, sondern lässt unsere Welt im Vergleich armselig erscheinen."Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment