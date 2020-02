Steam: Neuer Rekord beim Anschluss von VR-Headsets ermittelt

Basierend auf einer Analyse von Road to VR meldet PC GamesN , dass im Dezember etwa 1.3 Millionen Nutzer bei Steam ihre VR-Headsets angeschlossen hatten. Das würde einen neuen Rekord bedeuten.Zur Ermittlung der Zahl hat Road to VR ein eigenes Rechenmodell entwickelt, das basierend auf Werten von Valve Software in der Lage sein soll, die Anzahl von eingeschalteten, einzelnen Headsets für jeden Monat abzuschätzen. Allerdings wird eingeräumt, das manche Faktoren nicht erfasst werden können. Darunter fällt z.B. die Angabe, wie oft die Headsets in dem Zeitraum genutzt wurden und es gibt auch keine Einblicke in Stores abseits von Steam, darunter auch der relevante Marktplatz von Oculus.Auf jeden Fall scheint sich aber ein Trend abzuzeichnen, wonach die Anzahl der VR-Nutzer bei Steam steigt. Im Dezember wurde nicht nur der Rekord vom September mit 1,2 Millionen VR-Nutzern übertroffen, sondern im Vergleich zum Vorjahr betrug die Steigerung sogar 75 Prozent. Sollte sich der positive Trend weiter fortsetzen, prophezeit Road to VR für den kommenden Dezember 2,75 Millionen VR-Nutzer bei Steam, wobei auch das angekündigte Half Life Alyx seinen Anteil zu steigenden Zahlen beitragen dürfte.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment