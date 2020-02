Steam: Der "Pile of Shame" soll kleiner werden: "Mein nächster Favorit" im Testlauf

Bei Steam wird das nächste "Experiment" in den Steam Labs getestet. Diesmal soll der "Pile of Shame" (gekaufte Spiele, die man noch nicht gespielt hat) reduziert werden. Das "Experiment 008: Mein nächster Favorit" schlägt dem Steam-Nutzer einige noch nicht gespielte Titel aus der eigenen Steam-Bibliothek vor. Das System soll bei der Entscheidung helfen, welches Spiel man als Nächstes spielen soll. Die Vorschläge sollen von einem maschinellen Lernsystem basierend auf den Vorlieben der Nutzer ermittelt werden. Die grundlegende Technologie basiert auf dem "Interaktiven Empfehlungsgeber", allerdings beschränkt auf die eigene Steam-Bibliothek. Bis zu drei Spiele werden ausgewählt und angezeigt."Damit Sie auf einen Blick sehen, welche Art Spiel die Vorschläge sind, zeigen wir Ihnen außerdem einen Mikrotrailer (beim Drüberfahren mit der Maus) sowie die Tags des Spiels an. Wenn Sie bereits vergleichbare Spiele gespielt haben, zeigen wir Ihnen auch diese an. Der für die Auswahl vergleichbarer Spiele verwendete Algorithmus ist ein weiteres neues System, das wir in diesen Laboratorien testen und befindet sich noch in der Entwicklung. Wundern Sie sich also nicht, falls manchmal unerwartete Vergleiche angezeigt werden. Finden Sie diese Funktion nützlich? Möchten Sie sie in Ihre Bibliothek integriert sehen? Was können wir besser machen? Ihr Feedback ist gefragt", schreiben die Entwickler.Interessierte Experiment-Teilnehmer können sich auf der Steam-Labs-Website oder hier ) für den Testlauf anmelden. "Experiment 007" hat Valve Software nicht vergessen. Es soll sich noch in Entwicklung befinden und wird erst später angekündigt.