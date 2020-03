Steam: Chef von Valve: "Jeder profitiert" vom Wettbewerb mit dem Epic Games Store; Apple als Negativbeispiel

Der Epic Games Store und die zeitexklusiven Veröffentlichungen im Konkurrenzkampf gegen andere digitale Vertriebsplattformen auf dem PC (wie Steam) standen sehr häufig in der Kritik bei den Spielern. Häufig wurde die Praxis als verbraucherfeindlich bezeichnet, weil man nicht die Wahl hatte, auf welcher Plattform man das Spiel kaufen wollte. Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, hatte mehrfach beteuert, dass mehr Konkurrenz gut für die ganze Spiele-Industrie auf dem PC sei und den Wettbewerb beleben würde. Mittlerweile hat sich auch Gabe Newell, der Chef von Valve Software (Steam-Betreiber) in einem seiner seltenen Interviews in der Edge #334 via GamesRadar zu Wort gemeldet. Er stimmte Sweeney weitgehend zu und meinte, dass "jeder langfristig von Konkurrenz profitierten würde", obwohl der Weg dorthin ziemlich schwierig und hässlich sein kann.Gabe Newell: "Der Wettbewerb bei den [digitalen] Spieleshops ist für alle fantastisch. Er sorgt dafür, dass wir ehrlich bleiben und alle anderen ehrlich bleiben. Aber kurzfristig ist das auch ziemlich hässlich. Man will schreien: 'Argh, sie schimpfen und sie lassen uns schlecht aussehen.' Aber auf lange Sicht profitieren alle von der disziplinierten und durchdachten Vorgehensweise, die man für sein Geschäft braucht, wenn Leute kommen und einen herausfordern."Newell fuhr fort und erklärte, dass sie keine Angst vor der Konkurrenz hätten, sondern vielmehr davor, den gegenseitigen Wettbewerb wirksam zu unterbinden. Der Chef von Valve Software nannte explizit Apple und ihre geschlossene Vertriebsplattform, den App Store, als Negativbeispiel. Allerdings könnte er auch indirekt auf den Epic Games Store anspielen, denn im Gegensatz zu Steam werden im Shop von Epic Games nur ausgewählte (kuratierte) Spiele veröffentlicht und nicht per se alle Titel. Die Offenheit der Plattform und der uneingeschränkte Zugang sind für Newell immens wichtig.Gabe Newell: "Nicht die Konkurrenz macht uns Angst, sondern die Leute, die versuchen, die Konkurrenz auszuschließen. Wenn ihr uns fragt, was beängstigender ist, dann sind es die Leute, die sich in das Modell von Apple und die uneingeschränkte Kontrolle über alles verlieben - und gesichtslose Bürokraten, die eine Veröffentlichung eines Produkts verhindern können, einfach weil sie es nicht wollen oder die einen Shop so gestalten, dass der Mehrwert der Software für die Erfahrung minimiert wird und so weiter."Obwohl Newell nicht eindeutig gesagt hat, dass der Epic Games Store sie angespornt hätte, Steam besser zu machen, sind im vergangenen Jahr viele Steam-Updates veröffentlicht worden, darunter die neue Steam-Bibliothek, Steam Remote Play, Empfehlungstools, Steam Labs etc.