Steam: Spielefestival Sommer 2020 gestartet: Demos zu Iron Harvest, Ghostrunner, Industria und Grounded etc.

Auf Steam ist die Sommeredition des Spielefestivals 2020 angelaufen. Auf der entsprechenden Unterseite bei Steam findet man zahlreiche Livestreams mit den Entwicklern (inkl. Event-Zeitplan), viele Interviews und nach Kategorien gestaffelte Auflistungen für "interessante Spiele". Die Server von Steam kämpfen aber gerade mit dem Ansturm der Nutzer.Außerdem werden zahlreiche Demos angeboten, die zumeist zeitbegrenzt verfügbar sind - meistens bis zum Ende des Festivals am 22. Juni um 19 Uhr. Zu den Demo-Versionen gehören z.B. Iron Harvest Desperados 3 und Grounded In Dutzenden von Pressemitteilungen wurden noch weitere Demos angekündigt, die zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht verfügbar sind: Partisans 1941 Rise of Humanity und Say No! More