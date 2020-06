Steam: Sommeraktion 2020 gestartet

Auf Steam ist die alljährliche Sommeraktion mit zahlreichen Rabatten angelaufen. Die Aktion läuft bis zum 9. Juli um 19 Uhr. Beim ersten Einkauf in Höhe von 30 Euro während der Sommeraktion, erhält man einmalig einen Rabatt in Höhe von fünf Euro an der Kasse ( zur Steam-Website ).Außerdem kann man Steam-Punkte sammeln und diese im Punkte-Shop ausgeben. Die Shop-Betreiber erklären : "Immer dann, wenn Sie auf Steam etwas kaufen, erhalten Sie Steam-Punkte, basierend darauf, wie viel Sie ausgegeben haben. Als ersten Schritt wandeln wir diesen Betrag in US-Dollar um, der dann direkt in die Anzahl Ihrer zu erhaltenden Punkte umgewandelt wird. Sie erhalten keine Punkte für das Aufladen Ihres Steam-Guthabens. Sie erhalten auch Steam-Punkte, wenn ein Mitglied der Community Ihnen für eine Ihrer Nutzerrezensionen oder einen anderen von Ihnen hochgeladenen Inhalt (z. B. Screenshots, Guides, Workshop-Objekte usw.) einen Preis verleiht."