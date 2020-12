Steam: Winteraktion und Wahl der Steam-Awards gestartet

Auf Steam ist der Startschuss für die Winteraktion 2020 gefallen: Vom 22. Dezember bis zum 5. Januar 2021 werden Tausende von Spielen mit teils erheblichen Rabatten angeboten . Außerdem wurden die Kandidaten für die diesjährigen Steam-Awards nominiert und die Abstimmung gestartet. Darüber hinaus gibt es Feiertagsgeschenke in Form von Vogel-Stickern sowie Updates für die Steam-Punkte und den Steam-Chat.Steam-Awards: "Dank einer Rekordzahl von Nominierungen (mehr als zehn Millionen!) während der Herbstaktion, stehen Ihre Finalisten für die Steam-Awards 2020 jetzt fest. Über vierzig Titel wurden für insgesamt zehn Kategorien nominiert und Sie, die Steam Community, bestimmen, wer gewinnt. Rufen Sie die Steam-Awards-Seite auf und geben Sie Ihre Stimme vor dem 3. Januar 2021 ab, an dem wir die Gewinner ankündigen!"Feiertagsgeschenke: "Dieses Jahr hat uns Künstler Eric Nyffeler beim Design des Winteraktionsmotivs, des Saisonalen Profils und von Vogelstickern geholfen. Warum Vogelsticker, fragen Sie? Nun, warum NICHT? Schnappen Sie sich alle zwei Tage während der Aktion einen animierten Vogelsticker (jeder ist von einem beliebten Spiel auf Steam inspiriert) im Punkteshop und werfen Sie dabei einen Blick auf weitere, neue saisonale Artikel."Steam-Punkte: "Sie haben nicht genug Platz, um all Ihre seltenen Errungenschaften oder Abzeichen zur Schau zu stellen? Sie können jetzt Ihre Aussteller verbessern und so mehr Platz erhalten, um Ihre Beute gebührend zu präsentieren. Immer noch nicht genug Platz? Mit Steam-Punkten können Sie jetzt zusätzliche Aussteller für Ihr Profil kaufen. Besuchen Sie gleich den Steam-Punkteshop! Es gibt außerdem neue Aussteller zur Auswahl - staffieren Sie Ihr Steam-Profil mit Ihren Communitypreisen, Ihrem Fortschritt als Vervollständiger von Errungenschaften, besonderen Artworks und Videos aus.Wir haben beobachtet, wie sehr Steam-Spieler es lieben, Rezensionen und Workshop-Objekte auszuzeichnen. Deshalb hat das Team entschieden, diese Funktion zu erweitern. Ab heute können Sie Communitypreise auch an Steam-Profile und Diskussionsbeiträge verleihen. Weitere InformationenDa es jetzt noch mehr Orte gibt, an denen Sie Inhalte auszeichnen können, wäre es eine Schande, wenn Sie nicht noch mehr Preise zur Auswahl hätten. Das Team erhöht mit diesem Update die Anzahl verfügbarer Communitypreise auf fast das Doppelte, darunter die Auszeichnungen 'Clever', 'Gut für die Seele', 'Wild' und 'Spritzig', um ein paar zu nennen."Steam Chat: "Der Steam Chat wurde ebenfalls mit dem heutigen Update aktualisiert: Chatreaktionen. Sie können jetzt auf Nachrichten innerhalb des Steam Chats mit Ihren Emoticons und animierten Stickern reagieren. Reaktionen erscheinen in der Zeile unterhalb der Nachricht. Andere Spieler können sich Ihrer Reaktion anschließen oder eine eigene Reaktion hinzufügen. Dieses Update betrifft Desktop-, Online- und Mobilversionen des Steam Chat."