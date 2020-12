Steam: Top-Listen 2020: Spiele, Neuheiten, VR-Titel und Early-Access-Games nach Bruttoumsatz & meistgespielte Titel

Die Liste mit den Spielen, die 2020 die meisten Einnahmen erzielt haben, umfasst alle Arten von Einnahmen bzw. Umsätzen (Spieleverkäufe, Mikrotransaktionen und Zusatzinhalte). Die daraus resultierende Auflistung ist eine Mischung aus kostenlos spielbaren Spielen und normalen Premiumtiteln.

Platin

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Doom Eternal

Dota 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Grand Theft Auto 5

Monster Hunter World

Playerunknown's Battlegrounds

Rainbow Six: Siege

Red Dead Redemption 2



Gold

ARK: Survival Evolved

Baldur's Gate 3

Borderlands 3

Civilization 6

Crusader Kings 3

Dead by Daylight

Halo: The Master Chief Collection

Mount & Blade 2: Bannerlord

Phasmophobia

Sea of Thieves

The Elder Scrolls Online

Warframe

Silber



Assassin's Creed Odyssey

Black Desert Online

Cities: Skylines

Euro Truck Simulator 2

Final Fantasy 14 Online

Hades

Microsoft Flight Simulator

Path of Exile

Planet Zoo

Raft

Rust

Stellaris

Team Fortress 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Total War: Warhammer 2

War Thunder

Top-Neuheiten

Baldur's Gate 3

Borderlands 3

Command & Conquer Remastered Collection

Crusader Kings 3

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Doom Eternal

DragonBall Z Kakarot

Fall Guys: Ultimate Knockout

FIFA 21

Football Manager 2021

Grounded

Half-Life: Alyx

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Mafia: Definitive Edition

Marvel's Avengers

Microsoft Flight Simulator

Mount & Blade 2: Bannerlord

Persona 4 Golden

Resident Evil 3

Sea of Thieves

Star Wars: Squadrons

Temtem

The Outer Worlds

Wolcen: Lords of Mayhem

Platin

Arizona Sunshine

Beat Saber

Blade and Sorcery

Boneworks

Half-Life: Alyx

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Pavlov VR

Pistol Whip

Superhot VR

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Platin



Deep Rock Galactic

DJMAX Respect 5

Factorio

Golf With Your Friends

Hades

Noita

Risk of Rain 2

Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game

Squad

Torchlight 3

Wolcen: Lords of Mayhem

Meistgespielte Titel 2020 auf Basis von gleichzeitig aktiven Spielern ( Quelle ; die höchste Anzahl von gleichzeitig aktiven Spielern im Jahr 2020 befindet sich in Klammern hinter dem Spieletitel, laut Steamdb

Über 200.000 gleichzeitige Spieler

Among Us (447.476)

Counter-Strike: Global Offensive (1.308.963)

Cyberpunk 2077 (1.054.388)

Destiny 2 (242.284)

Dota 2 (801.645)

Grand Theft Auto 5 (269.460)

Life is Strange 2 (468.717)

Monster Hunter: World (284.524)

Mount & Blade 2: Bannerlord (248.216)

Playerunknown's Battlegrounds (925.699)

Terraria (489.886)

Über 100.000 gleichzeitige Spieler



ARK: Survival Evolved (157.400)

Apex Legends (117.320)

DOOM Eternal (104.891)

Fall Guys: Ultimate Knockout (172.213)

Football Manager 2020 (189.464)

Human: Fall Flat (127.517)

Path of Exile (133.357)

Phasmophobia (112.717)

Rainbow Six Siege (199.307)

Rocket League (147.632)

Rust (125.452)

Team Fortress 2 (147.360)

The Witcher 3: Wild Hunt (103.329)

Warframe (155.004)

Wolcen: Lords of Mayhem (127.542)

Alle Jahre wieder: Valve Software als Betreiber von Steam hat auf die erfolgreichsten Spiele auf der digitalen Vertriebsplattform im Jahr 2020 zurückgeblickt . Es folgen Auszüge aus den Top-Listen in den Bereichen "Top-Spiele nach Bruttoumsatz 2020", "Top-VR-Spiele nach Bruttoumsatz 2020", "Top-Spiele, die im Jahr 2019 den Early Access verlassen haben" und "meistgespielte Titel" nach Anzahl von gleichzeitig aktiven Spielern.Die aufgeführten Spiele sind alphabetisch sortiert. Es ist keine Rangliste. Valve Software als Betreiber von Steam unterteilt die Top-Listen in mehrere Kategorien. Die Einteilung in die Kategorien Platin (1. bis 12. Topseller), Gold (13. bis 24. Topseller), Silber (25. bis 40. Topseller) und Bronze erfolgte nach der Platzierung in der Steam-Gesamtliste in der jeweiligen Kategorie. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt.(nach Bruttoumsatz; Quelle (Top-Spiele, die 2020 den Early Access verlassen haben; nach Bruttoumsatz während der Early-Access-Phase und nach der Veröffentlichung von Version 1.0; Quelle