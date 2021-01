Steam: Nutzerrekord gebrochen (über 25 Mio. gleichzeitig) und "Spiele des Jahres" gewählt

Spiel des Jahres

Red Dead Redemption 2

Death Stranding

Doom Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

VR-Spiel des Jahres

Half-Life - Alyx

Phasmophobia

Star Wars: Squadrons

The Room VR - A Dark Matter

Thief Simulator VR

Werk der Liebe

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

No Man's Sky

The Witcher 3 - Wild Hunt

Terraria

Besser mit Freunden

Fall Guys: Ultimate Knockout

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Sea of Thieves

Innovativstes Gameplay

Death Stranding

Control

Noita

Superliminal

Teardown

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Horizon Zero Dawn

Mafia - Definitive Edition

Metro Exodus

Bestes Spiel in dem Sie schlecht Sind

Apex Legends

Crusader Kings 3

FIFA 21

Ghostrunner

GTFO

Herausragender visueller Stil

Ori and the Will of Wisps

Battlefield 5

Black Mesa

Marvel's Avengers

This Is No Game

Bester Soundtrack

Doom Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4 Golden

Zurücklehnen und Entspannen

Die Sims 4

Factorio

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory

Untitled Goose Game

Steam hat in den letzten Tagen die Marke von 25 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern übersprungen (Samstag: 25.415.080; Sonntag: 25.418.674) und damit an zwei aufeinander folgenden Tagen neue Nutzerrekorde verzeichnet . Knapp 7,4 Mio. respektive 7,3 Mio. dieser Nutzer waren auch in Spielen aktiv. Die Rekordzahl der Ingame-Nutzer aus dem März 2020 (erste Lockdown-Welle) bei 8,1 Mio. wurde aber noch nicht erreicht, damals waren 24,5 Mio. Leute in Steam eingeloggt. Bei den Topspielen nach aktuellen Spielerzahlen findet man jedenfalls die üblichen Verdächtigen, wobei Stardew Valley durch das letzte Update mächtig an Beliebtheit zugelegt hat.Darüber hinaus konnten die Steam-Nutzer im Zuge der Winterrabattaktion (bis zum 5. Januar 2021) auch über die "Spiele des Jahres" abstimmen . Die Nutzer konnten übrigens auch für Spiele abstimmen, die sie nicht besaßen oder gespielt hatten. In den meisten Kategorien durften nur Spiele nominiert werden, die 2020 auf der digitalen Vertriebsplattform von Valve Software erschienen sind. Red Dead Redemption 2 wurde z.B. als das Spiel des Jahres gewählt, obgleich es im November 2019 in anderen PC-Stores und im Dezember 2019 auf Steam veröffentlicht wurde. In anderen Kategorien wie z.B. "Werk der Liebe" konnten auch ältere Titel gewählt werden. Der Sieger einer Kategorie steht jeweils ganz oben und wird mit Fettdruck hervorgehoben.