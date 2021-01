Steam: Ultimate Epic Battle Simulator derzeit kostenlos abrufbar

Wer wilde Kombinationen bizarrer Armeen aufeinander losgehen sehen will, kann das derzeit auf Steam kostenlos im Ultimate Epic Battle Simulator ausprobieren. Das 2017 veröffentlichte Spiel lässt sich laut pcgamer.com eine begrenzte Zeit lang kostenfrei und dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzufügen.Im Sandbox-Spiel stehen von mittelalterlichen Kriegern über Zombies bis hin zu Hühnern alle möglichen Figuren und Wesen zur Wahl. Das Angebot gilt nur noch am Wochenende - bis Montag, 1. Februar um ein Uhr früh. Anlass sei eine bevorstehende Ankündigung des Entwicklers Brilliant Game Studios, so das Magazin. Passend zu dieser "epischen" Ankündigung plane das Studio am Freitag (ebenfalls um ein Uhr früh) einen Livestream auf Youtube