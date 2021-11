Steam: Die aktuellen Top 10 der Verkaufscharts

Battlefield 2042 Battlefield 2042 Battlefield 2042 Gold Edition Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 Ruined King: A League of Legends Story Ruined King: A League of Legends Story Age of Empires 4 Vorbestellung von Halo Infinite (Kampagne) Vorbestellung von Landwirtschafts-Simulator 22

Heute beginnt eine neue Woche und damit hat Steam eine neue Top 10 der hauseigenen Verkaufscharts veröffentlicht. Darin sind all diejenigen Spiele aufgeführt, die in der vergangenen Woche den höchsten Umsatz auf der Vertriebsplattfotm erzielt haben, unabhängig von verkauften Einheiten. Dabei gilt der Zeitraum vom 15. bis zum 21. November 2021 als Grundlage der Berechnungen.Ganz oben steht diesmal der Ego-Shooter Battlefield 2042 . Die Besonderheit dabei ist, dass er nicht nur die Tabelle anführt, sondern gleich auf den ersten drei Plätzen der aktuellen Top 10 zu finden ist. Das liegt daran, dass von der neuesten Battlefield-Episode mehrere Versionen bei Steam zum Verkauf stehen. Selbiges gilt bei den beiden nachfolgenden Spielen, die ebenfalls mehrere Ränge belegen. Somit ist bis zum Platz 8 alles fest in der Hand von drei Spielen: Battlefield 2042, dem Rennspiel Forza Horizon 5 sowie dem Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Stor y.Am Ende der der Liste finden sich die Vorbesteller-Version des Landwirtschafts-Simulator 22 , die heute offiziell erscheint sowie die Kampagne zu Halo Infinite . Hier die Top 10 in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment