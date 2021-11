Steam: Herbst-Sale mit vielen Angeboten gestartet

schrieb am 25.11.2021 um 17:41 Uhr

Wow, hab mal in meine Wishlist geschaut, und diesmal gibts tatsächlich ein par super Angebote.Hab eigentlich mehr als genug Spiele, aber BSG Deadlock und Children of a Dead Earth dürftens aber sein. Ace Combat 7 überspringe ich erstmal, weil ich mir gestern erst Project Wingman geholt habe. Was für ein Timing.