Steam: Die aktuellen Top 10 der Verkaufscharts

Halo Infinite (Kampagne) Vorbestellung von Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack Icarus Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077 Landwirtschafts-Simulator 22 FIFA 22 Thunder Tier One GTFO

Auch abseits der Spitzengruppe hat sich einiges getan: Der erst in der vergangenen Woche veröffentlichte Multiplayer-Shooter GTFO konnte sein Debüt in den Top 10 feiern – wenn auch nur knapp. Selbiges gilt für den Top-Down-Shooter Thunder Tier One von dem Entwicklerstudio Krafton. Rausgeflogen sind hingegen solche Spiele wie der Racer Forza Horizon 5 und der Ego-Shooter Battlefield 2042. Übrigens dient der erzielte Umsatz im Verlauf der vergangenen Woche als Basis für die Berechnung der Platzierungen und nicht die Gesamtzahl verkaufter Einheiten. Hier die Top 10 in der Übersicht: