Steam: Halo Infinite hat die vorweihnachtlichen Top 10 der Verkaufscharts fest im Griff

Auch an diesem Montag werfen wir einen Blick auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts, in denen sich im Vergleich zur Vorwoche einiges getan hat. Das gilt allerdings nicht für den Spitzenreiter - das ist nach wie vor die Kampagne des Ego-Shooters Halo Infinite, die sich gegen alle Angriffe seitens der Konkurrenz erfolgreich wehren konnte.Doch auf den Rängen dahinter bietet sich ein anderes Bild. So ist mittlerweile das Horrorspiel Five Nights at Freddy's: Security Breach auf dem zweiten Platz zu finden, gefolgt von dem Taktik-Shooter Ready or Not. Beide Spiele haben erst vor kurzem ihr Debüt bei Steam gefeiert und konnten umgehend ganz weit nach oben schießen. Genau das Gegenteil ist dem Online-Shooter Destiny 2 inklusive der Erweiterung "Die Hexenkönigin" passiert: Nach einer guten Platzierung in der Vorwoche ist er mittlerweile aus den Top 10 geflogen. Auch die Top-Down-Action Thunder Tier One ist nicht mehr dabei, während mit dem Escape Simulator ein Neueinsteiger begrüßt wird. Wie immer dient der erzielte Umsatz im Verlauf der vergangenen Woche als Basis für die Berechnung der Platzierungen und nicht die Gesamtzahl verkaufter Einheiten.Hier die vollständigen Top 10 aus dem Zeitraum 13. - 19. Dezember 2021: