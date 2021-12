Steam: Ready or Not stößt Halo Infinite nach Weihnachten vom Thron der Verkaufscharts

Die Weihnachtsfeiertage liegen mittlerweile hinter uns, es wird wieder mal Zeit, einen genaueren Blick auf die wöchentlichen Verkaufscharts von Steam zu werfen. Das lohnt sich diesmal im besonderen Maß, denn im Vergleich zur Vorwoche hat sich einiges getan – vor allem auf dem Siegertreppchen. Der Ego-Shooter Halo Infinite musste den Steam-Thron nach mehreren Wochen der Regentschaft nun wieder räumen.Ganz oben ist ab sofort der Taktik-Shooter Ready or Not von Void Interactive zu finden, der am 18. Dezember 2021 bei Steam erschien. Auf dem zweiten Rang steht derzeit das gruselige Five Nights at Freddy's: Security Breach gefolgt von dem Koop-Spiel It Takes Two, von seiner relativ guten Platzierung im aktuellen Steam Winter Sale profitierte. Die Sonderangebote haben allgemein dafür gesorgt, dass viel Bewegung in den Rest der Top 10 gekommen ist, die nachfolgend findet: