Steam: Die Topseller 2021 bieten einige Überraschungen

Apex Legends

Battlefield 2042

Counter-Strike: Global Offensive

Dead by Daylight

Destiny 2

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Naraka: Bladepoint

New World

PUBG Battlegrounds

Rainbow Six: Siege

Valheim

Passend zum nahenden Jahreswechsel gibt es bei Steam gleich mehrere Ranglisten, die eine Art Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate aus Gamer-Sicht ermöglichen. Besonders interessant ist dabei das Ranking der sogenannten Topseller 2021 Auf dieser Liste tummeln sich Spiele, die im Verlauf dieses Jahres bei Steam besonders viel Umsatz erzielen konnten. Die genauen Zahlen sind zwar nicht bekannt. Doch immerhin gibt es eine Aufteilung in verschiedene Kategorien wie etwa "Bronze" oder "Platin". Ganz oben sind demnach die Spiele mit dem höchsten Umsatz des Jahres 2021 zu finden. Dazu zählen überraschenderweise nicht nur Neuerscheinungen wie etwa das Online-Rollenspiel New World, sondern auch viele Dauerbrenner.Moderne Klassiker wie Grand Theft Auto 5 und Dota 2 haben zwar bereits einige Jahre auf dem Buckel, spülen jedoch wohl auch weiterhin einiges an Geld in die Kassen. Die Rangliste ist nicht in einer bestimmten Reihenfolge gehalten, eine konkrete Platzierung der einzelnen Spieler ist daher nicht möglich. wir haben nachfolgend die Platin-Titel alphabetisch aufbereitet: