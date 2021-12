Steam: Dies waren die am häufigsten gespielten Games des Jahres 2021

Apex Legends

Zum Jahresende geizt Steam nicht mit Ranglisten und Rückblicken. Neben den umsatzstärksten Neuheiten gibt es dabei noch ein anderes Ranking, das einen genaueren Blick wert ist. Es handelt sich dabei um die Liste mit den am meisten gespielten Titeln der vergangenen zwölf Monate.Bei der Berechnung haben die Betreiber von Steam die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler herangezogen. Kurzzeitige Peaks, die aufgrund von Geschenk-Aktionen oder Kostenlos-Event entstanden sind, blieben dabei außen vor, um ein verzerrtes Ergebnis zu vermeiden. Außerdem wurden nur diejenigen Spiele in das Ranking aufgenommen, die mindestens über die 30.000er-Marke klettern konnten. In der Platin-Kategorie sind sogar ausschließlich Titel zu finden, die im Verlauf des Jahres über einen bestimmten Zeitraum mehr als 200.000 gleichzeitig aktive Benutzer vorweisen konnten. Zu diesem illustren Kreis zählen sowohl Neuerscheinungen wie das MMO New World oder der Ego-Shooter Halo Infinite als auch Dauerbrenner wie Dota 2 oder der Multiplayer-Klassiker Counter-Strike: Global Offensive. Hier die Platin-Kategorie in der Übersicht, die wir alphabetisch auflisten: