Steam: Gibt es zum Jahreswechsel einen neuen Spitzenreiter in den Verkaufsranglisten?

Neues Jahr, neue Top 10: Steam hat die ersten Verkaufscharts des Jahres 2022 veröffentlicht. Schon der erste flüchtige Blick offenbart, dass der alte Spitzenreiter auch wieder der neue Spitzenreiter ist: Der Taktik-Shooter Ready or Not konnte die Angriffe der Verfolger erfolgreich abwehren und sich auf dem Thron von Steam festsetzen.In die Ränge dahinter ist jedoch Bewegung gekommen, was vor allem dem großen Winter Sale bei Steam geschuldet ist, der noch bis zum 5. Januar 2022 um 19:00 Uhr deutscher Zeit läuft. Die damit verbundenen Rabatte verhelfen vielen Spielen zu einem vorübergehenden Höhenflug, der ihnen ansonsten wohl verwerhrt geblieben wäre. So ist u.a. dem Piraten-MMO Sea of Thieves ebenso ein Comeback in die Top 10 gelungen wie dem Survival-Spiel Rust. Außerdem kommte sich das Koop-Spiel It Takes Two auf den zweiten Platz schieben, während Five Nights at Freddy's: Security Breach die Podiumsplätze vervollständigt.In der nächsten Woche, wenn der Winter Sale bei Steam beendet ist, dürften die Verkaufscharts sicherlich etwas anders aussehen.Hier die aktuellen Top 10 in der Übersicht: