Steam: Neuer Rekord mit mehr als 28 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern

2022 ist für Steam bereits jetzt ein Jahr der Superlative, dabei hat es es noch keine zwei Wochen auf dem Buckel. Grund für die Freude ist der zweite Benutzerrekord innerhalb von gerade mal sieben Tagen.Wie auf der Statistikseite von Steam zu lesen ist, waren am 9. Januar 2022 zur Spitzenzeit mehr als 28 Millionen Benutzer gleichzeitig aktiv – so viel wie noch nie in der bisherigen Historie der Online-Plattform. Die aktuelle Bestmarke liegt bei exakt 28.230.661 Benutzern, die zur selben Zeit bei Steam angemeldet waren. Wie viele sich davon in einem Spiel aufgehalten haben, ist allerdings nicht bekannt. Dennoch ist das eine mehr als beeindruckende Zahl. Besonders hohe Spielerzahlen können weiterhin solche Spiele Dota 2 PUBG und Counter-Strike: Global Offensive vorweisen.Außerdem ist dies ein weiterer Beweis für den aktuellen Höhenflug von Steam. Erst sieben Tage zuvor konnte die Online-Plattform mit 27.942.458 gleichzeitig aktiven Usern eine neue Bestmarke aufstellen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend in den nächsten Tagen fortsetzt und ein weiterer Erfolg dieser Art folgt.