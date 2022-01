Steam: Die aktuellen Verkaufs-Charts

Ready or Not It Takes Two. Vorbestellungen von Monster Hunter Rise Project Zomboid Valve Index VR Kit Five Nights at Freddy's: Security Breach Vorbestellungen von Elden Ring Rust Forza Horizon 5 Sea of Thieves

Zum Wochenbeginn rücken wir wieder einmal die aktuellen Top-Verkäufe auf Steam in den Fokus. Dabei stellt sich vor allem stets die Frage nach dem aktuellen Spitzenreiter. Hat sich diesbezüglich im Vergleich zur Vorwoche etwas verändert? Die kurze Antwort: nein.Der Taktik-Shooter Ready or Not aus dem Hause Void Interactive steht weiterhin auf dem Spitzenplatz. Direkt dahinter platziert sich das Koop-Spiel It Takes Two, das aktuell von einer Rabatt-Aktion bei Steam getragen wird. Auf dem dritten Rang und somit dem Abschluss des Siegerpodests ist die Preoder-Version des Action-Rollenspiels Monster Hunter Rise zu finden. Apropos Vorbestellungen: Diese laufen auch bei Elden Ring von From Software derzeit allem Anschein nach sehr gut, so dass es ebenfalls für einen Sprung in die Top 10 gereicht hat. Spiele wie Red Dead Redemption 2 und Cyberpunk 2077 sind hingegen nicht mehr in den oberen Regionen der Verkaufscharts von Steam zu finden.Nachfolgend die aktuellen Platzierungen in der Übersicht: