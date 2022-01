Steam: Leak nennt Termin für den großen 'Lunar New Year Sale'

Der große Weihnachts-Sale bei Steam liegt noch nicht allzu lange zurück, da bahnt sich bereits die nächste große Verkaufsaktion im Online-Shop an. Das geht zumindest aus den aktuellen Angaben der Webseite Steamdb.info hervor, auf der unter anderem auch Statistiken zu den einzelnen Spielen von Steam zu finden sind.Demnach fällt bereits am 27. Januar 2022 der Startschuss für den Lunar New Year Sale bei Steam, der passend zum chinesischen Neujahrsfest stattfinden würde, das am 1. Februar auf dem Programm steht. Den Angaben von Steamdb.info zufolge soll der neue Sale bis zum 3. Februar laufen, was im Vergleich zu anderen Verkaufsaktionen von Steam relativ kurz ist. Dennoch hättet ihr immerhin eine Woche lang Zeit, um auf Schnäppchenjagd zu gehen.Apropos Schnäppchen: Welche Angebote euch im Rahmen des Lunar New Year Sale bei Steam erwarten, geht aus den Infos von Steamdb.info leider nicht hervor. Diesbezüglich werdet ihr euch wohl oder übel noch bis zum nächsten Donnerstag gedulden müssen.Übrigens gibt es auf der erwähnten Seite auch den konkreten Termin für das 'Next Fest 2022', das vom 21. bis zum 28. Februar 2022 stattfinden soll.