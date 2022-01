Steam: God of War verteidigt die Spitzenpositionen der Verkaufs-Charts, starke Vorbestellungen von Dying Light 2 sowie Elden Ring

Es ist wieder an der Zeit, einen Blick auf die Steam-Verkaufscharts der letzten Woche zu werfen. Die überaus gelungene PC-Umsetzung von God of War konnte die Konkurrenz eine weitere Woche in Schach halten und den Thron der Steam-Verkaufscharts verteidigen. Daran konnten auch das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise sowie der Taktik-Shooter Ready or Not nichts ändern.Ebenfalls erwähnenswert ist der steile Aufstieg von Dying Light 2: Stay Human, das dank der guten Vorbestellerphase bereits vor dem Release sehr weit nach oben klettern konnte und in der letzten Woche auch die Vorbestellungen von Elden Ring (erscheint drei Wochen nach der Zombie-Action) hinter sich ließ. Als Neueinsteiger können wir u.a. das Echtzeit-Strategiespiel Warhammer: Total War 3 begrüßen, das ebenfalls von der Pre-Order-Phase profitiert. Hier die aktuellen Top 10 der letzten Woche in der Übersicht: