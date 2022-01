Steam: God of War dominiert weiterhin die Verkaufs-Charts, Konkurrenz bringt mit starken Vorbestellungen sich in Stellung

Wieder einmal gilt das Augenmerk den zehn umsatzstärksten Spielen der aktuellen Steam-Verkaufscharts. U.a. stellt sich die Frage, ob die PC-Version des Actionspiels God of War nach der Auswertung der letzten Woche weiterhin auf dem Spitzenplatz thront oder es eine Wachablösung gegeben hat.Doch bereits der erste flüchtige Blick zeigt, dass God of War die Konkurrenz in Schach halten konnte. Bei den direkten Verfolgern handelt es sich nach wie vor um das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise sowie das Zombie-Abenteuer Dying Light 2: Stay Human, das dank einer guten Vorbesteller-Phase bereits vor dem eigentlichen Release (Ende dieser Woche) für Furore in den Top 10 sorgt. Überhaupt sind einige Vorbesteller-Versionen in den oberen Regionen der Steam-Verkaufscharts zu finden. Dazu zählen auch Total War: Warhammer 3 sowie Elden Ring.Bei der Zusammenstellung der Charts waren wie gewohnt die erzielten Umsätze in der vergangenen Woche bis zum Stichtag 30. Januar 2022 entscheidend. Hier die Übersicht: