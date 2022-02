Steam: Die Termine aller Steam-Sales bis Juli 2022

Alle Rabattaktionen bis Juli im Überblick:

Steam Next Fest - Fokus auf kommende Spiele & Demos: 21. bis 28. Februar

Remote Play Together - Im Fokus stehen Koop-Spiele: 28. Februar bis 7. März

JRPG - JapanoRollenspiele im Sale: 14. bis 21. März

SimFest - Hobby-Edition - Sale für Simulationen: 28. März bis 4. April

Die-a-lot - Fokus auf Roguelike/-lite, Metroidvanias und Souls-like: 2. bis 9. Mai

Racing - Fokus auf Rennspiele: 23. bis 30. Mai

Steam Next Fest - Mehr kommende Spiele, mehr Demos: im Juni

Steam Summer Sale: 23. Juni bis 7. Juli

Survival - Abenteuer- und Survival-Spiele: 18. bis 25. Juli

Valve hat in einem Blogpost die Termine für die nächsten Angebots-Aktionen bis Juli verraten und ändert gleichzeitig die Rahmenbedingungen. Die nächste Aktion findet dabei noch diesen Monat statt, wenn zwischen dem 21. Und 28. Februar das "Steam Next Fest" veranstaltet wird. Neben zahlreichen Rabattaktionen liegt der Fokus besonders auf kommenden Spielen inklusive Demos. Ein weiteres "Steam Next Fest" hat Valve für den Juni geplant. Zudem gibt es bereits ein konkretes Datum für den Steam Summer Sale 2022: Dieses Jahr findet die Rabattaktion zwischen dem 23. Juni und 7. Juli statt. Traditionell gehören die Summer- und Wintersales zu den größten Rabattaktionen.Außerdem hat Steam einige Änderungen für Entwickler angekündigt. So soll zum Beispiel die Zeit zwischen möglichen Rabattierungen von sechs auf vier Wochen reduziert werden. Das heißt nachdem ein Entwickler den Preis eines Spiels reduziert hat, muss er es nun vier statt sechs Wochen zum Vollpreis anbieten, bevor er den Preis erneut senken darf. Außerdem stellt Steam den Entwicklern neue Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Rabatte besser planen können.