Steam: Es gibt eine neue Nummer 1 in den Wochen-Charts: Dying Light 2 übernimmt die Spitzenposition

Hier die vollständige Übersicht:

Mehrere Wochen rangierte die PC-Version des Actionspiels God of War auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts. Doch was sich bereits in der jüngeren Vergangenheit angedeutet hatte, ist mittlerweile Realität geworden: Eine neue Nummer 1 hat das Zepter übernommen.Es handelt sich dabei um das Zombie-Spiel Dying Light 2: Stay Human von Techland. Dieses hat die Top 10 von Steam fest im Griff und ist dort nahezu omnipräsent. Aufgrund der verschiedenen Editionen sowie der Vorbestellungen belegt Dying Light 2 aktuell sechs der insgesamt zehn oberen Plätze - und hat God of War damit sogar komplett aus den Top 10 verdrängt. Nur wenige Spiele wie etwa das Action-RPG Elden Ring oder Total War: Warhammer 3 sorgen momentan für etwas Abwechslung – und auch hierbei handelt es sich um Vorbestellungen. Lediglich das Koop-Spiel It Takes Two ist "ganz normal" vertreten.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment