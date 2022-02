Steam: Die neuen Wochenstarts: Kann Dying Light 2 den Spitzenplatz verteidigen?

Dying Light 2: Stay Human Lost Ark Platinum Founder's Pack Lost Ark Bronze Founder's Pack Lost Ark Gold Founder's Pack Vorbestellung von Elden Ring Lost Ark Silver Founder's Pack Vorbestellung von Total War: Warhammer 3  Dying Light 2: Stay Human Lost Ark Vanquisher Starter Pack Dying Light 2: Stay Human

Auch diese Woche werfen wir wieder einen genaueren Blick auf die aktuellen Verkaufscharts von Steam - also die Titel, die in den letzten sieben Tagen die Kassen klingeln ließen. So stellt sich diesmal u.a. die Frage, ob sich das derzeit extrem populäre sowie Rekorde brechende Online-Rollenspiel Lost Ark auf den Spitzenplatz setzen konnte.Die Zombie-Action Dying Light 2: Stay Human konnte sich erfolgreich gegen diesen Hype zur Wehr setzen und den Steam-Thron erfolgreich verteidigen – zumindest vorerst. Direkt dahinter folgt allerdings eine riesige Lost-Ark-Front, was vor allem an den zahlreichen Editionen und Paketen liegt, die von dem MMORPG bei Steam zum Kauf für das auch gratis spielbare Action-Rollenspiel bereitstehen. Allgemein gibt es derzeit nicht sonderlich viel Bewegung oder gar Abwechslung in den Top 10 der Wochencharts, denn die unterschiedlichen Editionen von Lost Ark und Dying Light 2 nehmen insgesamt acht der zehn Plätze ein. Dazwischen konnten sich lediglich die Vorbestellungen von Total War: Warhammer 3 sowie Elden Ring einsortieren.Hier die Übersicht: