Steam: Dying Light 2 musste die Spitzenposition der Wochencharts abgeben

Passend zum Start der neuen Woche wandert unser Blick gemeinsam auf euch natürlich mal wieder auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts. Dort hat sich im Vergleich zur vorherigen Woche einiges getan. So gibt es unter anderem einen neuen Spitzenreiter in den Wochencharts.Es handelt sich dabei um das Strategiespiel Total War: Warhammer 3 von Creative Assembly. Zwar war es bereits zuvor in den oberen Bereichen der Top 10 vertreten, doch erst jetzt (kurz nach dem offiziellen Release) konnte es den Steam-Thron erklimmen. Der vorherige Spitzenreiter Dying Light 2: Stay Human hat hingegen etwas an Boden verloren und ist "nur noch" auf dem dritten Rang zu finden. Dazwischen steht weiterhin die Vorbesteller-Version des Action-Rollenspiels Elden Ring. Als Neueinsteiger können wir unter anderem das Beat'em Up King of Fighters 15 aus dem Hause SNK begrüßen - und das gleich mit zwei unterschiedlichen Versionen.Hier die Top 10 in der Übersicht:Bedenkt bei diesen Charts bitte, dass nicht etwa die reinen Verkaufszahlen der einzelnen Spiele für die Platzierungen entscheidend sind, sondern der mit dem jeweiligen Titel erzielte Umsatz.