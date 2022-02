Steam: Spielevorschau-Event mit hunderten Demos ist gestartet

Nutzer auf Steam haben ab sofort wieder die Gelegenheit, unzählige Demos kommender Indie-Projekte im Rahmen des Spielevorschau-Events auszuprobieren. Gleichzeitig gibt es auch ein vollgepacktes Livestream-Programm, bei dem Entwickler ihre aktuellen Spiele nochmal etwas genauer vorstellen können. Genau eine Woche wird das Event andauern – das Ende ist für den 28. Februar 2022 geplant.Welche Titel mit einer Demo zur Verfügung stehen, findet ihr auf der Startseite von Steam heraus. Dort könnt ihr das Spielevorschau-Event auswählen , das im englischen Original als "Steam Next Fest" läuft und erhaltet einen Überblick über die teilnehmenden Projekte. Unter anderem könnt ihr hier die Spiele auch nach Genre sortieren lassen, um das große Angebot etwas zu filtern. Die Schaltfläche zum Download der Demos ist ebenfalls direkt in der Liste zu finden. Schon seit 2019 veranstaltet Steam in regelmäßigen Abständen dieses Event – die Auswahl der Demos ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment