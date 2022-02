Steam: Ein neuer Spitzenreiter in den Verkaufscharts

Wie immer zum Beginn der neuen Woche werfen wir gemeinsam mit euch einen Blick auf die aktuellen Verkaufscharts von Steam. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wo das Action-Rollenspiel Elden Ring nach seinem offiziellen Launch in der vergangenen Woche landen konnte.Tatsächlich hat es das jüngste Werk von From Software direkt auf den Spitzenplatz der Steam-Charts geschafft. Doch damit nicht genug: Elden Ring belegt sogar gleich die ersten drei Plätze der Top 10 und ist insgesamt vier Mal vertreten. Aufgrund der verschiedenenen Versionen, die es bei Steam gibt, ist diese Mehrfachplatzierung nicht verwunderlich. Außerdem können wir Valves Handheld-PC Steam Deck in den Top 10 begrüßen, er hat es auf den siebten Platz geschafft, während Total War: Warhammer 3 einiges an Boden verloren hat und mittlerweile auf dem neunten Rang zu finden ist. Spiele wie The King of Fighters 15 und Dread Hunger mussten sich hingegen komplett verabschieden.Hier die aktuellen Charts in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment