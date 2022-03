Steam: Kann sich Elden Ring auf dem Thron der Verkaufscharts halten?

Das Wochenende liegt wieder einmal hinter uns und wir blicken auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts. So stellt sich unter anderem die Frage, ob sich das Action-Rollenspiel Elden Ring auf dem Thron der Top 10 halten konnte oder bereits wieder gestürzt wurde? Allerdings zeigt sich schnell, dass es keinen neuen Spitzenreiter gibt - Elden Ring steht somit auch weiterhin auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause From Software ist zusätzlich auf dem dritten Rang zu finden, was daran liegt, dass sich mehrere Versionen im Verkauf befinden.Dazwischen hat sich etwas überraschend das Add-on Risk of Rain 2: Survivors of the Void geschoben, das erst vor kurzem auf den Markt kam und derzeit mit einem zünftigen Rabatt zu haben ist. Das Hauptspiel hat es ebenfalls in die Top 10 geschafft, während unter anderem Total War: Warhammer 3 seinen Hut nehmen musste. Bei der Berechnung der Steam-Verkaufscharts kommt übrigens der erzielte Umsatz und nicht die reine Anzahl der verkauften Exemplare zum Tragen.Hier nun die aktuellen Top 10 mit Stichtag 6. März 2022: