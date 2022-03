Cartracer hat geschrieben: ? Heute 19:01

Korrekte Formulierung beim Mitteilen von Information, so wie man es anständig in der Schule gelernt hat:Steam: Elden Ring steht weiterhin an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts.Korrekte Formulierung beim Mitteilen von Information, wenn man einige Klicks generieren will:Steam: Steht Elden Ring weiterhin an der Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts?Korrekte Formulierung beim Mitteilen von Information, wenn man viele Klicks generieren will:Skandal: Was ist nur mit Elden Ring auf Steam passiert?