Steam: Kann Elden Ring den Spitzenplatz in den wöchentlichen Verkaufscharts verteidigen?

Auch in dieser Woche gilt unser Blick den aktuellen Steam-Verkaufscharts und all dem, was sich diesbezüglich im Vergleich zur Vorwoche getan hat. Schnell wird klar, dass das Action-Rollenspiel Elden Ring auch weiterhin auf dem Spitzenplatz zu finden ist. Nach wie vor steht es sogar zwei Mal in den Top 10, allerdings klafft mittlerweile eine etwas größere Lücke zwischen den beiden Versionen.Auf dem zweiten Rang steht noch immer der Handheld Steam Deck, dem mittlerweile jedoch das Koop-Spiel It Takes Two im Nacken hängt. Letztereres hat aufgrund einer aktuellen Rabatt-Aktion bei Steam einen kleinen Schub erhalten und steht daher auf dem dritten Platz. Dahinter sind vor allem einige Verschiebungen zu vermelden, spektakuläre oder großartiger Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche gibt es hingegen nicht.Hier die aktuellen Top 10 (auf Basis des erzielten Umsatzes), in der Übersicht: