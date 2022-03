Steam: Ist Elden Ring weiterhin das Maß aller Wochencharts-Dinge?

Eine neue Woche hat begonnen und somit wird auch ein frischer Blick auf die aktuellen Verkaufscharts von Steam geworfen. Dabei wird schnell deutlich, dass sich auf dem "Siegertreppchen" im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert hat. Nach wie vor steht das Action-Rollenspiel Elden Ring unangefochten auf dem Spitzenplatz, wo es bereits kurz nach dem Launch zu finden war.Direkt dahinter ist weiterhin das Handheld Steam Deck zu finden, das noch immer sehr begehrt zu sein scheint. Den dritten und somit letzten Platz des Podests belegt aktuell das Koop-Spiel It Takes Two, das derzeit quasi eine Art zweiten Frühling erlebt. Wir können jedoch auch einige Neueinsteiger in den Top 10 der Verkaufscharts begrüßen. Das erst kürzlich veröffentlichte Action-Adventure Ghostwire: Tokyo ist dank mehrerer verfügbarer Versionen sogar zwei Mal vertreten. Auch das Klötzchen-Abenteuer Lego Star Wars: The Skywalker Saga gibt sich derzeit Dank der Vorbestellungen die Ehre. Die Berechnung der Charts basiert wie gewohnt auf dem jeweils erzielten Umsatz der einzelnen Spiele.Hier die Top 10 in der Übersicht: