Steam: Dies waren die Top-Seller im Februar 2022

Wie in jedem Monat veröffentlicht Valve die Highlight-Charts auf Steam - in diesem Fall für den Februar 2022. Besonders interessant ist dabei die Übersicht der Top-Seller – sprich: der Spiele, die im jeweiligen Monat den meisten Umsatz erzielt haben.Wenig verwunderlich befinden sich auf dieser Liste unter anderem solche großen Spiele wie etwa Total War: Warhammer 3 und das sehr populäre Action-Rollenspiel Elden Ring. Auch das Zombie-Spiel Dying Light 2: Stay Human und der Racer GRID Legends sind vertreten. Allerdings tummeln sich auch viele kleinere Titel in den oberen Regionen der Top-Seller. Dazu zählen das Rogue-like-RPG Home Behind 2, das Sandbox-Spiel Longvinter sowie Tiny Combat Arena. Bei der Berechnung der Liste zählt übrigens der Umsatz, der innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Launch eines Spiels erzielt wurde.Da Steam die Charts mit keiner festen Sortierung veröffentlicht werden, haben wir uns für eine alphatische Auflistung entschieden: