Steam: Summer Sale gestartet – Alle Highlights im Überblick

Steam Summer Sale 2022: Angebote und Zeitraum

Die Highlights im Summer Sale auf einen Blick

,

Weitere Highlights

Seit gestern, dem 23. Juni um 19 Uhr, läuft der Steam Summer Sale auf Hochtouren. Welche Highlights ihr dabei auf dem Schirm haben solltet und wie viel ihr am Ende sparen könnt, erfahrt ihr hier.Wie immer können wir im Zuge des Summer Sales mit starken Reduzierungen rechnen. Damit ihr auch garantiert nicht den Überblick verliert, haben wir alle Infos für euch zusammengetragen.Auch, wenn eure Bibliothek auf Valves Spieleplattform aus allen Nähten platzt, lädt der Steam Summer Sale mit seinen Angeboten dazu ein, sein Geld in neue Games statt in einen leckeren Eisbecher zu investieren. Es ist also an der Zeit, die kurze Hose anzuziehen, die Fenster zu verdunkeln und sich einer ausgiebigen Session vor dem Bildschirm hinzugeben – LED-Bräune inklusive.Noch bis zum 7. Juli 2022 um 19 Uhr, also knapp zwei Wochen lang, bietet Valve eine große Auswahl aus über 2.000 Titeln, darunter auch vor kurzem Erschienene, in seinen virtuellen Ladenregalen zum reduzierten Preis an. Ganz nebenbei wartet die Plattform wieder mit Minispielen, einem Rätsel, Sammelkarten und Profilhintergründen auf.Im Steam Summer Sale finden sich diesmal gleich mehrere namhafte Titeldoch besonders angetan waren wir von folgenden zehn Angeboten, deren Rabatte wir euch in Klammern dahinter geschrieben haben:– Die GOTY-Edition für alle Souls-Fans gibt es für 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt).– Die entspannende Lebenssimulation kostet aktuell 4,99 Euro (75 Prozent Rabatt).– Nach erheblichen Startschwierigkeiten im Jahre 2020 dürfte sich der Titel zum Preis vonmittlerweile lohnen (50 Prozent Rabatt).– Zu einem Preis vonkann man mit Rockstars hochgelobten Cowboy-Abenteuer wenig falsch machen (50 Prozent Rabatt).– Der Titel gilt unter Genre-Fans als ideale The Last of Us-Alternative und überraschte uns angenehm im Test . Kostenpunkt:(80 Prozent Rabatt).– Pünktlich zum Release auf Steam gibt es den Borderlands-Ableger fürzu erstehen (49 Prozent Rabatt).– Das abenteuerliche Survival-Game auf hoher See spielt sich am besten mit Freunden. Preis:(15 Prozent Rabatt).– Im preisgekrönten Action-Rogue-like stellt ihr euch den Schergen der Unterwelt. Fürgibt es den Titel im Summer Sale (40 Prozent Rabatt).- Ebenfalls preisgekrönt und genauso spaßig ist der Koop-Kracher It Takes Two. Habt ihr Lust auf eine Session zu zweit, bekommt ihr das Spiel für(60 Prozent Rabatt).– Knüpft in puncto Qualität nahtlos an der Vorgänger an.kostet euch das Plattform-Abenteuer (67 Prozent Rabatt).Natürlich stellen die obigen Titel nur eine kleine Auswahl aus dem Angebot des Steam Summer Sale dar. Weitere namhafte Titel gibt es in Form von Cuphead (13,99 Euro, 30 Prozent Rabatt), Monster Hunter Rise (30,59 Euro, 49 Prozent Rabatt) und dem kürzlich erschienen Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (37,49 Euro, 25 Prozent Rabatt) zur Genüge.