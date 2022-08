Steam: Update bringt lang überfälliges Feature für Nintendo Switch-Besitzer

Steam: Wie du die Joy-Con-Controller der Switch jetzt nutzen kannst

Support für weitere Nintendo-Controller

Lange genug fragten sich Besitzer der Nintendo Switch sicherlich, warum sie ihre Joy-Con-Controller nicht auch auf dem PC verwenden dürfen. Steam setzt dem jetzt endlich ein Ende.Für die Entscheidung benötigte Valve nicht weniger als fünf Jahre. Mit einer neuen Software soll die Nutzung der Controller des Handheld-Hybriden aber nun, besser spät als nie, doch noch ermöglicht werden.Dies gab das Unternehmen jüngst im Zuge einer offiziellen Ankündigung bekannt. Dabei soll es die brandneue Beta-Version von Steam sein, die die Unterstützung für die Joy-Cons bietet. Das bevorstehende Update soll es ermöglichen, die Joy-Cons entweder einzeln oder als Teil eines Paares zum Spielen über Steam zu nutzen.Möchtet auch ihr die neue Funktion ausprobieren, so solltet ihr euch zunächst für die Steam-Beta anmelden. Dafür ruft ihr die Einstellungen von Steam auf und navigiert euch zum Punkt "Beta-Teilnahme". Hier entscheidet ihr euch für "Ändern". Bedenkt allerdings, dass ihr entweder einen Bluetooth-Adapter oder ein Bluetooth-fähiges Motherboard benötigt, um die Joy-Con-Controller der Switch für Steam zu nutzen. Eine Verbindung per Kabel zu eurem PC ist, entgegen der herkömmlichen Herangehensweise bei anderen Gamepads, nicht möglich.Doch damit nicht genug: Neben der Möglichkeit, ab sofort Joy-Cons zum Zocken über Steam zu verwenden, soll sich auch der Support weiterer Controller der Nintendo Switch verbessert haben. Dies dürfte vor allem Spieler erfreuen, die sich über die Jahre hinweg andere Gamepads für den Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede zugelegt haben.Verglichen mit den Alternativen, die uns die Xbox oder auch die DualSense-Controller der PlayStation 5 bieten, dürfte leidenschaftliche PC-Spieler die Neuerung allerdings wenig beeindrucken. Wer allerdings Lust hat, auch über Steam die handlichen Joy-Cons zu nutzen, dem steht die Möglichkeit zumindest jetzt offen. Apropos PlayStation: Die DualSense-Controller könnten einem neuen Patent von Sony zufolge in der Zukunft mit Hydraulik-Funktionen ausgestattet sein.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment