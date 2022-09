Steam: Update sorgt für mehr Übersicht im Shop

Neues Steam-Update: Welche Veränderungen uns erwarten

Ein vergleichsweise größeres Update steht für Valves Spieleplattform bereit. Mit diesem soll der Steam-Store endlich etwas übersichtlicher gestaltet werden und wir wichtige Angebote schneller finden können.Um genau zu sein handelt es sich bei dem Update um die Einführung verschiedener Kategorien, nach denen wir künftig auf Steam filtern und sortieren können. Außerdem will man das angezeigte Angebot so besser unseren Vorlieben entsprechend ausrichten.Den Anfang machen die sogenannten. Mit diesen können wir fortan an präzise nach bestimmten Spielen suchen, indem wir das Angebot in den speziell angelegtennach Kategorien, Genres oder spezifischen Themen sortieren. So lässt sich unsere Suche stärker eingrenzen, wenn wir uns zum Beispiel primär für Shooter, Rollenspiele oder Strategiespielen interessieren.Für diese Hubs gibt es entsprechende, thematisch passende. So unterteilt man beispielsweise zukünftig in JRPGs, Action-Adventures, oder eher taktische Titel bei den Rollenspielen. Auch unserespielen hier eine Rolle und wir bekommen vor allem Vorschläge, die zu unserer Wunschliste, unseren zuletzt gespielten Titeln oder denen, die unsere Freunde häufig zocken, angezeigt. Somit soll uns ein "maßgeschneidertes Einkaufen", wie es auf der entsprechenden Steam-Seite heißt, ermöglicht werden.Darüber hinaus warten noch zusätzlichein den Hubs auf uns. Innerhalb dieser bekommen wir einen schnellen Überblick darüber, welche neuen Releases uns bevorstehen, auf welche Events wir uns in bereits bestehenden Titeln einstellen dürfen oder welche Updates es jüngst auf die Plattform geschafft haben. Die Listen gab es zwar bereits seit längerer Zeit auf Steam, im Zuge der mit dem Update eingeführten Hubs sollen sie allerdings jetzt noch übersichtlicher sein.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment