Steam: Neuer Rekord aufgestellt: Über 30 Millionen Spieler gleichzeitig online

Steam: Neuer Rekord – aber für wie lange?





Modern Warfare 2 auf dem Weg zum Steam-Hit

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen, Zeit für Steam neue Rekorde aufzustellen. Am vergangenen Sonntag waren so viele Spieler gleichzeitig online, wie nie zuvor.Nachdem zu Beginn des Jahres noch die Marke von 29 Millionen gleichzeitigen Nutzern fiel, ist nun der nächste Meilenstein durchbrochen. Insgesamt waren über 30 Millionen Spieler am Sonntag zwischenzeitlich zur selben Zeit bei Steam eingeloggt.Für Valve ist der neue Rekord fast schon keine Überraschung mehr: Steam steigert sich mittlerweile jährlich bei den monatlichen und täglich aktiven Nutzern. Mittlerweile ist Steam im Vergleich zum PlayStation Network, dem Epic Games Store und Xbox Live die aktuell größte Plattform in Bezug auf aktive Nutzer – im Jahr 2021 waren 132 Millionen Spieler monatlich online:Die Halbwertszeit des neuen Rekords von 30 Millionen gleichzeitigen Nutzern könnte somit erneut nur recht kurz ausfallen. Immerhin steht noch das Wintergeschäft vor der Tür, bei dem Steam mit seinem alljährlichen Weihnachtssale noch einmal viele Spieler auf die Plattform locken dürfte.Hilfreich beim Rekord ist sicherlich auch die aktuelle Zeit, in der zahlreiche Spiele erscheinen. Mit Persona 5: Royal , der Uncharted: Legacy of Thieves Collection Gotham Knights und der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist aktuell viel los auf Steam.Vor allem Activisions Shooter ist heiß begehrt. Bei den Vorbestellungen landet Call of Duty: Modern Warfare 2 derzeit auf den Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts. Der Grund liegt nahe: Wer vorbestellt, kann bereits jetzt die Kampagne spielen, ehe am Freitag, dem 28. Oktober, auch der Multiplayer- und Spec-Ops-Modus freigeschaltet wird.Die Spielerzahlen können sich aber schon sehen lassen: Gemäß steamdb waren zwischenzeitlich fast 95.000 Spieler gleichzeitig aktiv – und das nur für die Singleplayer-Kampagne. Mit dem Erscheinen des Multiplayers dürften sich die Zahlen wahrscheinlich noch einmal steigern.Darüber hinaus soll schließlich im November dann auch noch Call of Duty: Warzone 2 als Free-to-Play-Spiel erscheinen.