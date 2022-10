Steam: Halloween-Sale mit schaurigen Angeboten gestartet

Steam: Wann startet der Halloween-Sale?

Welche Angebote gibt es während des Halloween-Sales?

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Die gruseligste Zeit des Jahres findet auch bei Steam statt. In diesem Jahr läuft der Halloween-Sale bei Steam unter dem Namen Scream Fest und bietet ein gewohntes Paket.Das bedeutet im Detail, dass zahlreiche Spiele reduziert sind. Hinzu kommen Demos und natürlich passende Halloween-Events, die es auch in diesem Jahr in Hülle und Fülle gibt . Wir verraten euch alle Infos zum Halloween-Sale bei Steam.Der Startschuss für den Steam Halloween-Sale ist am 25. Oktober um 19:00 Uhr gefallen. Seitdem laufen die üblichen Aktivitäten im Store, die man bereits von anderen Steam-Sales kennt.Der Schlussstrich wird bereits am 1. November um 18:00 Uhr vollzogen. Bis dahin gelten auch die Angebote auf die einzelnen Spiele.Passend zu Halloween stehen natürlich vor allem Horrorspiele und andere Spiele mit einem mehr oder weniger düsteren und unheimlichen Szenario im Mittelpunkt. Wir haben für euch ein paar Angebote herausgesucht, bei denen der Preis nicht die Brieftasche gruselt.Unsere Liste gewährt jedoch nur einen kleinen Einblick in die wie gewohnt riesige Auswahl. Eine Übersicht über alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite von Steam Abseits von reduzierten Spielen gibt es während des Steam Scream Fest außerdem Demos auszuprobieren, darunter die neue Demo zur Gold Edition von Resident Evil Village.Darüber hinaus könnt ihr im Punkteshop neue Spielprofile, Sticker, Profilavatare und mehr für Steampunkte erwerben. Neu sind unter anderem Profile zu Cult of the Lamb, Little Nightmares und V Rising.