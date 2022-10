Steam: Halloween-Sale startet heute Abend mit schaurigen Spielen

Steam: Wann startet der Halloween-Sale?

Welche Angebote gibt es während des Halloween-Sales?

Thymesia

GTFO

Devour

Darkwood

Phasmophobia

The Forest

V Rising

Gloomwood

Ghost Exile

Lunch Lady

Darkest Dungeon

The Mortuary Assistant

Little Nightmares

Chernobylite

Outlast

Pacify

In Silence

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Die gruseligste Zeit des Jahres findet auch bei Steam statt. In diesem Jahr läuft der Halloween-Sale bei Steam unter dem Namen Scream Fest und bietet ein gewohntes Paket.Das bedeutet im Detail, dass zahlreiche Spiele reduziert sind. Hinzu kommen Demos und natürlich passende Halloween-Events, die es auch in diesem Jahr in Hülle und Fülle gibt . Wir verraten euch alle Infos zum Halloween-Sale bei Steam.Der Startschuss für den Steam Halloween-Sale fällt am heutigen 25. Oktober um 19:00 Uhr. Dann beginnen die üblichen Aktivitäten im Store, die man bereits von anderen Steam-Sales kennt.Der Schlussstrich wird bereits am 1. November um 18:59 Uhr vollzogen. Bis dahin gelten auch die Angebote auf die einzelnen Spiele.Eine genaue Liste sämtlicher reduzierter Spiele gibt es bisher noch nicht. Allerdings verriet Valve ein paar ausgewählte Titel im Vorfeld, die Teil der Halloween-Aktivitäten sein werden:Die Liste ist dabei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig und die entsprechenden Rabatte fehlen noch. Wir aktualisieren die News, sobald der Sale offiziell gestartet ist.Abseits von reduzierten Spielen soll es während des Steam Scream Fest außerdem Demos zu noch kommenden Spielen geben. Details dazu ließ sich Valve aber bisher nicht entlocken.Ob es auch im Store selbst wieder eine Aktion rund um Steam selbst gibt, ist ebenfalls zurzeit noch unklar.