Steam: Alle Infos zum Herbst Sale 2022, der heute Abend startet (Update)

Steam: Wann startet der Herbst Sale 2022?

Welche Angebote gibt es während des Herbst Sales?

Die Steam Awards 2022 beginnen

Spiel des Jahres

VR-Spiel

Bestes Spiel für unterwegs (Neue Kategorie für 2022)

Werk der Liebe

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel, in dem sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragender visueller Stil

Bester Soundtrack

Zurücklehnen und entspannen

Kaum ist Halloween vorbei, steht auch schon der nächste Steam Sale vor der Tür. Dieser läuft aber nicht unter dem Motto des Black Friday , sondern bedient sich gleich am gesamten Herbst.Der Steam Herbst Sale 2022 ist dabei wie in den vergangenen Jahren die Vorstufe zum kommenden Weihnachtssale, der aber bekanntlich erst im Dezember startet. Wer nicht so lange warten kann, wird aber auch während des Herbst Sales hunderte von Angeboten finden.Los geht es mit dem Steam Herbst Sale in diesem Jahr am Dienstag, dem 22. November um 19:00 Uhr. Ab diesen Zeitpunkt schmückt sich Valves digitale Plattform in ein herbstliches Gewand und präsentiert wie üblich die zahlreichen Angebote.Allzu lang geht der Sale aber nicht. Bereits am 29. November um 19:00 Uhr ist wieder Schluss. Ihr habt demnach eine Woche Zeit, um über den einen oder anderen möglichen Kauf nachzudenken.Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Angebote noch nicht offiziell bekannt. Aber in einem Trailer verrät Valve bereits, dass tausende von Spiele während des Herbst Sales reduziert sind. Unter anderem werden Spiele wie Hitman 3 Satisfactory oder Hades gezeigt.Die genauen Rabatte gibt es jedoch erst ab dem 22. November zu sehen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden und aktualisieren die News zum gegebenen Zeitpunkt.Der Herbst Sale bei Steam ist zugleich der Startschuss für die Steam Awards. Die werden noch nicht verliehen, denn erst einmal werden Nominierte gesammelt – und zwar von euch und allen anderen Steam-Nutzern. In insgesamt elf Kategorien könnt ihr dieses Jahr wieder einen Favoriten eurer Wahl nominieren:Teilnehmer, die mindestens ein Spiel für eine Kategorie ihrer Wahl nominieren, erhalten zudem ein Abzweichen für ihr Steam-Profil. Die endgültigen Nominierten für die Steam Awards 2022 werden dann im Dezember bekanntgegeben.