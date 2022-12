Steam: Alle Infos zum Winter Sale 2022

Steam: Wann startet und endet der Winter Sale 2022?

Welche Angebote gibt es während des Winter Sales 2022?

Abstimmung über die Steam Awards 2022

Spiel des Jahres

VR-Spiel

Bestes Spiel für unterwegs (Neue Kategorie für 2022)

Werk der Liebe

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel, in dem sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragender visueller Stil

Bester Soundtrack

Zurücklehnen und entspannen

Das Jahr neigt sich dem Ende und damit steht auch der letzte große Sale des Jahres bei Steam vor der Tür: Der Winter Sale 2022. Bereits in wenigen Tagen startet das zweiwöchige Angebotsevent.Der Winter Sale von Steam bietet dabei ein gewohntes Bild: Tausende von Spielen sind reduziert, die Preisträger der Steam Awards werden gesucht und kostenlose Sticker werden verteilt. Wir haben alle Infos für euch.Der Winter Sale 2022 startet bei Steam am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022 ab 19:00 Uhr. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass in den ersten Minuten die Plattform möglicherweise etwas überlastet ist und nicht sofort alle Angebote dargestellt werden.Das ist aber kein großes Problem, denn ihr habt zwei Wochen Zeit, um euch intensiv Gedanken über etwaige Käufe zu machen. Der Winter Sale 2022 endet offiziell am 5. Januar 2023 um 19:00 Uhr.Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Angebote noch nicht bekannt. Wer jedoch in diesem Jahr den einen oder anderen Sale bei Steam verfolgt hat, kann sich ungefähr vorstellen, welche Rabatte es auf welche Spiele geben wird.In einem passenden Trailer stellt Steam zudem selbst schon ein paar Spiele vor, die ab dem 22. Dezember reduziert sein werden. Unter anderem werden Ready or Not The Wandering Village und viele weitere Spiele beim Winter Sale 2022 mitmachen.Die genauen Rabatte gibt es jedoch erst ab dem 22. Dezember bei Steam zu sehen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.Nachdem ihr beim vergangenen Herbst Sale zahllose Spiele für die Steam Awards 2022 nominierten konntet, geht es nun in die nächste Phase der Preisverleihung. Ab dem 22. Dezember könnt ihr in den insgesamt elf Kategorien abstimmen, welches final nominierte Spiel eurer Meinung nach den jeweiligen Preis verdient hat:Darüber hinaus könnt ihr für das Abstimmen Sticker und Abzeichen für euer Steam-Profil freischalten. Im Steam Punkteshop wird es zudem während des Winter Sales neue Avatare, Spielprofile, Sticker, Hintergründe und mehr geben.