Steam: Winter Sale 2022 lockt mit Elden Ring, God of War und weiteren spannenden Angeboten

man hat es wahrscheinlich nicht mehr nötig. "Nötig" hatte man es damals ja auch nicht. Steam dominiert den Markt für den digitalen Vertrieb von PC-Spielen ja schon von Tag 1 seinen Bestehens an.

Und das nicht ohne Grund. Valve hat Steam stetig verbessert und um hilfreichere Funktionen ausgestattet. Eines der neuesten nützlichen ist definitiv Remote Play, um Lokalcoop Spiele online zu spielen. Deren Controller Support ist der beste der Welt, Modworkshop macht ModDB obsolet, man kann nach passenden Reviews suchen, usw.. Einer der unterschätzten Gründe für den Erfolg ist auch, dass Steam nicht einfach ein Launcher ist, sondern tatsächlich Communityaufbauend ist, ähnlich Facebook oder Instagram und es einem Individisualisierung gibt, mit Hintergründen, Avataren, etc. um sich zu präsentieren. Und viele Funktionen bringt Valve bei Steam unter einen Hut, für die du sonst einfach zig third Party Programme installiert hättest.EA Origin, Uplay, Rockstar Launcher, Bethesda.net, Games for Windows Live, etc. die alle haben Valve herausgefordert und haben versagt. Einfach nur einen Launcher zu machen und ein wenig modern aussehen zu lassen reicht eben nicht aus. GOG ist die beste Konkurrenz, die Steam hat.Dass die Sales nicht mehr so viel bringen hat auch damit zu tun, dass man als Nutzer erwachsen geworden ist und heutzutage auch arbeiten tut und daher ist mehr Geld übrig, und nicht mehr so oft auf diese Sales angewiesen ist. Man kann sich heutzutage die Spiele besser leisten, schon zu Vollpreis bei der Veröffentlichung, beispielsweise. Entsprechend besitzt man oft Spiele, bevor sie dann in den Sale übergehen. Dabei kommt es einem dann so vor, dass sie Sales schlecht sind und jammerkt und meckert man rum. Aber sowas wollen viele sich nicht eingestehen, da müsste man Selbstreflexion besitzen. Dabei meine ich primär Onlinenutzer,...